日本政府已同意购买钓鱼岛

日本《朝日新闻》和《读卖新闻》周三报道称，日本政府将以20.5亿日元的价格购买钓鱼岛，并会很快和私人“岛主”签署购买合同，购买计划最早会在9月中旬召开的内阁会议上获得批准。此举可能令中日关系的紧张程度升级。