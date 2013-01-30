安倍称对举行峰会重建中日关系持开放态度

日本首相安倍晋三周二称，他对与中国领导人会晤、重建因领土争端受损的中日关系持开放态度，但他也重申在岛屿争端上没有谈判余地。中国中共中央总书记习近平上周会见日本特使时表示，将致力于发展中日双边关系，并会考虑举行中日领导人峰会。路透