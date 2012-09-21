美官员称美日安保条约适用钓鱼岛

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透华盛顿9月20日电（记者 Paul Eckert）---美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿坎贝尔（Kurt Campbell）周四称，中日存在主权争端的钓鱼岛“明显”属於1960年签署的美日安保条约的适用范围。
“我们对这些岛屿的最终主权归属不设立场，”他在参议院对外关系委员会发表讲话时说。
“我们明确确认……日本（对钓鱼岛）维持有效的行政控制，而且这明显属於安保条约第五条的适用范围，”坎贝尔在该委员会就亚洲主权争端举行的听证会上说。
他指出，近期中国爆发的反日示威及其他活动，已令美国日趋担忧。
“我们对近期的（反日）示威表示担忧，坦白说也担心中日合作关系在这种环境下可能严重受损，”坎贝尔说。
“这不符合我们的战略利益，并将破坏整个亚太地区的和平稳定，”他补充道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统朴槿惠弹劾案的聆讯。 据韩联社，宪法法院未给出结案后作出判决的日期，但表示将尽快作出决定，以便将韩国领导层的真空最小化。 朴槿惠去年12月遭议会弹劾并被停职，等待法院判决。若宪法法院支持弹劾判决，韩国将在两个月之后举行总统大选。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚副总理Ahmad Zahid Hamidi周四称，马来西亚可能通过朝鲜使馆将朝鲜领导人金正恩兄长金正男的遗体交给其亲属。