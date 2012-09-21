美官员称美日安保条约适用钓鱼岛

路透华盛顿9月20日电（记者 Paul Eckert）---美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿坎贝尔（Kurt Campbell）周四称，中日存在主权争端的钓鱼岛“明显”属於1960年签署的美日安保条约的适用范围。

“我们对这些岛屿的最终主权归属不设立场，”他在参议院对外关系委员会发表讲话时说。

“我们明确确认……日本（对钓鱼岛）维持有效的行政控制，而且这明显属於安保条约第五条的适用范围，”坎贝尔在该委员会就亚洲主权争端举行的听证会上说。

他指出，近期中国爆发的反日示威及其他活动，已令美国日趋担忧。

“我们对近期的（反日）示威表示担忧，坦白说也担心中日合作关系在这种环境下可能严重受损，”坎贝尔说。

“这不符合我们的战略利益，并将破坏整个亚太地区的和平稳定，”他补充道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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