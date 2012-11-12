日本希望明年中半数稀土供应来自中国以外国家

路透东京11月12日电---日本经济产业大臣枝野幸男周一表示,日本正减少稀土供应对中国的依赖,预计从明年中期开始,约半数稀土供应将来自中国以外国家.

日本稀土进口约有90%来自中国.2010年中日爆发争端後,中方限制对日本出口稀土.最近中日两国因岛屿争端关系再次紧张,日本因而力求多元化稀土供应来源.

枝野幸男在议会上表示,"我们希望进一步多元化供应源,确保我们的利益并支持国内科技发展,从而减少(稀土)用量并促进循环利用."

日本政府表示,过去几年日本国内每年的稀土需求一直在2万吨至3万吨之间.

枝野幸男称,日本预计明年可从印度进口4,100吨稀土.经济产业省一位官员表示,日本还计划在2013年从哈萨克斯坦进口400吨、从澳洲进口9,000吨稀土.(完)

--编译 田建华;审校 李婷仪/石冠兰

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