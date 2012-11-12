日本希望明年中半数稀土供应来自中国以外国家

独家：通用汽车2018年将生产和测试上千辆无人驾驶汽车--消息
路透底特律2月17日 - 据两名熟悉通用汽车(General Motors)计划的消息人士本周称，该公司计划在从2018年开始，与其共乘关联公司Lyft一道在测试车队中部署上千辆无人驾驶电动汽车。
路透东京11月12日电---日本经济产业大臣枝野幸男周一表示,日本正减少稀土供应对中国的依赖,预计从明年中期开始,约半数稀土供应将来自中国以外国家.
日本稀土进口约有90%来自中国.2010年中日爆发争端後,中方限制对日本出口稀土.最近中日两国因岛屿争端关系再次紧张,日本因而力求多元化稀土供应来源.
枝野幸男在议会上表示,"我们希望进一步多元化供应源,确保我们的利益并支持国内科技发展,从而减少(稀土)用量并促进循环利用."
日本政府表示,过去几年日本国内每年的稀土需求一直在2万吨至3万吨之间.
枝野幸男称,日本预计明年可从印度进口4,100吨稀土.经济产业省一位官员表示,日本还计划在2013年从哈萨克斯坦进口400吨、从澳洲进口9,000吨稀土.(完)
--编译 田建华;审校 李婷仪/石冠兰
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透底特律2月17日 - 据两名熟悉通用汽车(General Motors)计划的消息人士本周称，该公司计划在从2018年开始，与其共乘关联公司Lyft一道在测试车队中部署上千辆无人驾驶电动汽车。
路透悉尼2月20日 - 亚洲股市周一涨跌互见，全球政治不确定性使市场气氛保持谨慎；美元收复稍早跌幅，本周多位美联储官员将发表讲话。
路透柏林2月19日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周日否认他曾说过，如果希腊不能实施经济改革，则该国将不得不退出欧元区。