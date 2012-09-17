中国多地爆发反日游行 多家日本在华工厂暂时停工

路透上海9月17日电(记者 Kazunori Takada)---中国近日在多个城市爆发反日示威，中国官方媒体周一警告称，中国扣动经济扳机日本将倒退20年，而部分日本企业在华工厂和商店暂时停止运营。

周末在中国数十个城市发生了反日游行，其中部分游行转变成暴力事件，中国官员及媒体也对日本频频发出警告。日本首相野田佳彦敦促中国政府保障在华日本人的人身及财产安全。

日本政府对国民发出安全警告称，中国周二(9月18日)将爆发大规模反日游行，当天(9月18日)适逢日本侵华时期“九一八事变”纪念日。

“我今天不会出门，我也要求我的中国男朋友明天全天陪着我，”29岁的日本研究生Sayo Morimoto表示。她现在就读于深圳一所大学。

日本政府上周决定从私人岛主手中“购买”中日具争议的钓鱼岛(日本称尖阁列岛)，引发中国街头大规模反日游行。中国政府称日方的购岛行为严重侵犯了中国主权。

《人民日报》海外版评论警告称，日本政府和一些政治势力如果肆意侵犯中国主权，就如同伸手扣动中国手中的扳机，必将对日本经济造成自残。

“难道日本宁愿再失去10年，甚至做好倒退20年的准备了吗？”《人民日报》海外版的评论文章称。“实际上，中国一直非常慎打经济牌。”

日本外相玄叶光一郎周一对记者们表示，日本和美国政府一致同意，日中两国在东海的领土争端适用於《日美安全保障条约》。

“我今天没有(向美方)提起这一议题，但日本与美国双方同意(上述岛屿)适用於《日美安全保障条约》，”他在东京会晤过美国国防部长帕内塔後表示。

日本媒体称，多家日本企业暂时停止在华业务的运营，减少前往中国的商务旅行。

佳能(7751.T)以保证员工的安全为由，周一和周二暂时停止在华三家工厂的生产。松下(6752.T)对在华工厂采取了类似措施。

丰田汽车(7203.T)表示，正在清点暴力事件造成的损失，包括其在山东省一家经销店疑似遭纵火。

全日空(9202.T)报告称，取消从中国飞往日本行程的旅客增多。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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