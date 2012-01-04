中国抗议日本地方官员登上钓鱼岛

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京/东京1月3日电---中国周二对日本地方政府官员登上钓鱼岛提出外交抗议。这是中国与邻国多起海岛领土争端之一。
"中国政府已就此向日方提出严正交涉和抗议。我愿重申，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中国对此拥有无可争辩的主权。"中国外交部发言人洪磊在声明中表示。
一名日本海上保安厅官员表示，登上该岛的四人中，有两名冲绳县石垣市地方官员，四人於周二0030GMT左右登岛，在海岸线上步行约两个小时後，乘橡皮艇离岛。他们可能会被警察问责，因日本不允许任何人登岛。
去年12月底日本首相野田佳彦在对中国进行为期两天的访问时，曾与中国总理温家宝达成共识，建立海上问题协商框架。
2010年底，日本在钓鱼岛海域附近扣留中国渔船船长，曾导致双方关系迅速紧张。不过从那以後中日双边关系有所缓和。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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