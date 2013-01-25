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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 25日 星期五 14:12 BJT

日本特使称中日领土争端可以解决

日本公明党党首山口那津男周五称，他认为中日岛屿争端可以解决。山口那津男正在中国进行访问，并刚与中共中央总书记习近平会面。山口那津男表示，日本方面将着眼大局，通过对话与中国解决领土争端。他并称，已向习近平转交了日本首相安倍晋三的信函。路透
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