中日外长在联大间隙会面

据新华社报道，中国外交部长杨洁篪25日在纽约联合国总部应约会见日本外相玄叶光一郎，并就钓鱼岛问题表明严正立场。两国外长是在纽约出席联合国大会的间隙举行会谈的。日本政府的“购岛”行为导致中日关系本月急剧恶化，并引发中国多地爆发反日示威。