日本政府称中日高官曾就钓鱼岛问题举行会谈

日本政府周三称，日本和中国高级外交官曾就钓鱼岛问题举行会晤。这表明中日关系虽急剧恶化，但两国仍愿意沟通。日本国内媒体此前报导称，日本常务副外长河相周夫上周在上海密会中方高官磋商钓鱼岛问题。日本内阁官房长官藤村修证实中日曾举行会谈。路透