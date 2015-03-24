中国间接确认已经邀请日本参加二战纪念活动

“至于邀请了哪些国家的领导人，我们也都多次说了，中国已经向所有相关国家的领导人和国际组织发出了邀请，”外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。

当被问到是否包括日本时，她表示：“我刚才说中方已向所有相关国家的领导人和国际组织发出了邀请。你认为日本和二次大战或者中国人民的抗日战争有关系还是没有关系？”