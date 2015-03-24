中国间接确认已经邀请日本参加二战纪念活动

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透北京3月24日 - 中国外交部周二间接确认，已经邀请日本参加今年晚些时候在中国举行的纪念二战结束70周年活动。
纪念活动料于9月举行，其中包括阅兵。中国政府并未明确表示邀请了哪些嘉宾，不过俄罗斯总统普京料出席。
“至于邀请了哪些国家的领导人，我们也都多次说了，中国已经向所有相关国家的领导人和国际组织发出了邀请，”外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。
当被问到是否包括日本时，她表示：“我刚才说中方已向所有相关国家的领导人和国际组织发出了邀请。你认为日本和二次大战或者中国人民的抗日战争有关系还是没有关系？”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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