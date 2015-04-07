中国敦促日本以正确的历史观教育年轻一代

湄公河疏浚计划引抗议 中国的新丝路可能在泰国遇阻
路透泰国KHON PI LONG 5月3日 - 中国的湄公河河道疏浚计划可能在泰国遇阻，该计划旨在方便大型货船通行，当地抗议者宣称要保护这些急流险滩，反对中国向东南亚的经济扩张。
路透北京4月7日 - 中国周二敦促日本以正确的历史观教育年轻一代，和韩国一样谴责日本对初中教科书的审定结果。
韩国周一召见了日本驻韩国大使，称日本政府的做法是日本准备重蹈其殖民历史覆辙的迹象。
中国外交部发言人华春莹称，日本应“本着对历史高度负责的态度，以正确的历史观教育年轻一代”。
“钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，这有着充分的历史和法理依据。无论日方采用什么手段宣传自己的错误立场，都无法改变这一基本事实。”华春莹在例行记者会上说道。
华春莹指出，日本应反省其军国主义历史和南京大屠杀暴行。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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