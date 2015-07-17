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时事要闻 | 2015年 7月 17日 星期五 17:58 BJT

中国防长常万全称日本新安保法案将对地区安全环境产生复杂影响

路透北京7月17日 - 中国国防部部长常万全周五对日本国家安全保障局局长谷内正太郎称，日本众议院审议通过的新安保法案将对地区安全环境产生复杂影响。

新华社报导称，常万全对谷内正太郎表示，昨天日本众议院还审议通过了新安保法案，这是战后从未有过的，“将对地区安全环境和战略稳定产生复杂影响。”

常万全敦促日方切实汲取历史教训，尊重亚洲邻国的关切，不做危害地区和平稳定的事。

中国外交部周四称，日本众议院通过新安保法案让人们有理由质疑日本是否要改变战后长期坚持的和平发展道路。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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