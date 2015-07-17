中国防长常万全称日本新安保法案将对地区安全环境产生复杂影响

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京7月17日 - 中国国防部部长常万全周五对日本国家安全保障局局长谷内正太郎称，日本众议院审议通过的新安保法案将对地区安全环境产生复杂影响。
新华社报导称，常万全对谷内正太郎表示，昨天日本众议院还审议通过了新安保法案，这是战后从未有过的，“将对地区安全环境和战略稳定产生复杂影响。”
常万全敦促日方切实汲取历史教训，尊重亚洲邻国的关切，不做危害地区和平稳定的事。
中国外交部周四称，日本众议院通过新安保法案让人们有理由质疑日本是否要改变战后长期坚持的和平发展道路。
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编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。