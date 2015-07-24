中国称在东海有关油气开发活动完全正当、合法

路透北京7月24日 - 中国周五称，中方在东海油气开发活动完全正当、合法，不承认日本“单方面”划出的所谓两国海域“中间线”。

日本本周要求中国停止在日方单方面主张的“中间线”中方一侧海域的开发活动。

中国外交部指出，中国东海油气开发活动是在无争议的中国管辖海域进行，完全是中国主权权利和管辖权范围内的事情，完全正当、合法。

“中日两国在东海尚未进行海域划界，中国不承认日本单方面划出的所谓‘中间线’，”外交部在声明中称。

声明还称，中国主张200海里专属经济区，中国在东海的大陆架自然延伸至冲绳海槽。

中国外交部表示，日方曲解2008年达成的东海问题原则共识，为双方落实原则共识制造障碍，并称，希望日方为双方重启落实原则共识磋商创造良好的条件和气氛。（完）

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