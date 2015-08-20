经济议题将是中日两国峰会的主题--日本政府消息人士

路透东京8月20日 - 一位日本政府消息人士表示，日本需要中国说明9月3日二战纪念日的详细计划，然后才能决定首相安倍晋三是否在此时访问北京并与中国国家主席习近平举行峰会。

这位消息人士对路透表示：“双方都认为两国领导人需要会晤，以推进双边关系。”

“这将是首次真正的日中峰会。我们希望举行，但仪式的某些方面是不能商谈的，”他还表示，不过他并没有对此予以说明。

他强调，尚没有做出任何访问的决定，不过安倍晋三若访问北京，可能不会参加阅兵仪式。

这位消息人士还表示，经济议题将是峰会的主题，不过东海问题和南海问题也将是重要内容。

“有许多经济议题需要讨论，”他说，“对彼此的影响巨大。”

在谈及日本第二季GDP表现不佳时，他表示对中国出口速度放缓令人担忧。

“中国经济放缓的影响已经明显的显露出来，”他说，并称日本也需要关注天津港化学物爆炸事件所带来的影响。(完)

(编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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