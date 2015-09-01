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时事要闻 | 2015年 9月 1日 星期二 18:59 BJT

中国称日本抗议潘基文出席9·3纪念活动是“无理取闹”

路透北京9月1日 - 中国周二称，日本抗议联合国秘书长潘基文前往北京出席抗战胜利70周年阅兵是“无理取闹”。

大多数西方国家领导人以及日本首相安倍晋三将不出席中国的纪念活动。

日本媒体报导称，日本外务省对潘基文出席中国的纪念活动表示“很不愉快”。

“在国际社会都在以各种方式纪念世界反法西斯战争胜利70周年的时刻，日方有关言论完全是无理取闹，”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。

“我们敦促日方以诚实和谦虚的态度，正视和深刻反省过去那段军国主义侵略历史。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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