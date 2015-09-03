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国际财经 | 2015年 9月 3日 星期四 14:12 BJT

中国不会引发全球金融危机--日央行审议委员木内登英

路透日本青森9月3日 - 日本央行审议委员木内登英周四表示，中国经济放缓可能损及世界经济，但不会引发全球金融危机，因中国市场相对脱离其他金融市场。

“我并不担心中国引发全球金融危机的可能性，”木内登英在记者会上称。

“全球各地货币政策相当宽松，...中国地产市场显示出升温迹象，而且当局似乎准备推出政策措施，所以我预计中国经济将随着时间推移而企稳，”他称。(完)

(编译 于春红; 审校 王丽鑫)

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