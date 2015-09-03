中国不会引发全球金融危机--日央行审议委员木内登英

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透日本青森9月3日 - 日本央行审议委员木内登英周四表示，中国经济放缓可能损及世界经济，但不会引发全球金融危机，因中国市场相对脱离其他金融市场。
“我并不担心中国引发全球金融危机的可能性，”木内登英在记者会上称。
“全球各地货币政策相当宽松，...中国地产市场显示出升温迹象，而且当局似乎准备推出政策措施，所以我预计中国经济将随着时间推移而企稳，”他称。(完)
(编译 于春红; 审校 王丽鑫)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。