中国敦促日方停止在有关空域妨碍中方军机飞越自由--国防部

路透北京10月29日 - 中国国防部周四表示，中国军机在有关空域依法享有飞越自由，敦促日方停止妨碍中方飞越自由的行为。

“日方公布的这些数据，让我想起日方长期以来对中方舰机近距离的跟踪、监视和干扰，危害中方舰机安全，容易引发中日海空安全问题，”国防部网站刊登答记者问称。

上述“日方公布的数据”，是指日本防卫省上周一（19日）发布消息称，日本航空自卫队战机2015年4月至9月期间，为应对可能侵犯领空的中国飞机而紧急升空的次数创下同期历史新高。

针对有记者问中国表示“（在南海主权问题上）将采取一切措施维护自身安全”，其中“一切措施”是否包含使用武力的问题，国防部表示，中国军队有坚强的决心，有足够的力量，也有很多的选项；将根据需要采取一切必要措施，应对各种安全威胁。（完）

欲览详情，请点击国防部网站链接 www.mod.gov.cn/