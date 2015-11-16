日本首相安倍晋三认为与中国关系逐渐改善--发言人

路透土耳其贝莱克11月15日 - 据发言人Yasuhisa Kawamura周日表示，日本首相安倍晋三在20国集团(G20)峰会上称，他认为日本与中国的关系总体改善，但两国在东海和南海问题上仍存在分歧。

“首相称日中关系总体上逐渐改善，”Kawamura在G20峰会间隙的一个新闻发布会上告诉记者。

但是Kawamura还表示，东海和南海问题依然是该地区的一个“关切”。

Kawamura还引述安倍晋三的话称，在巴黎发生恐怖袭击导致超过120人丧生之后，日本将在本土采取反恐措施同时还将保护海外日本公民。(完)