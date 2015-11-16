日本首相安倍晋三认为与中国关系逐渐改善--发言人

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透土耳其贝莱克11月15日 - 据发言人Yasuhisa Kawamura周日表示，日本首相安倍晋三在20国集团(G20)峰会上称，他认为日本与中国的关系总体改善，但两国在东海和南海问题上仍存在分歧。
“首相称日中关系总体上逐渐改善，”Kawamura在G20峰会间隙的一个新闻发布会上告诉记者。
但是Kawamura还表示，东海和南海问题依然是该地区的一个“关切”。
Kawamura还引述安倍晋三的话称，在巴黎发生恐怖袭击导致超过120人丧生之后，日本将在本土采取反恐措施同时还将保护海外日本公民。(完)
(编译 孙国玉；审校 张荻)
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。