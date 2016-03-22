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时事要闻 | 2016年 3月 22日 星期二 18:41 BJT

中国就日本新的高中教科书审定结果向日方提出严正交涉

路透北京3月22日 - 中国周二称，就日本公布的新高中教科书审定结果向日方提出严正交涉。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，中方对日本国内有关动向表示严重关切，已向日方提出严正交涉。

“无论日方采用什么手段宣传和推销自己的错误立场，都无法改变钓鱼岛属于中国这一事实，”华春莹说道。

“南京大屠杀是日本军国主义在侵华战争中犯下的残暴罪行，铁证如山，早有定论。日方在教科书中粉饰删减，再次反映出日方不愿正视历史的错误和危险动向。”（完）

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