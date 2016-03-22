中国就日本新的高中教科书审定结果向日方提出严正交涉

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透北京3月22日 - 中国周二称，就日本公布的新高中教科书审定结果向日方提出严正交涉。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，中方对日本国内有关动向表示严重关切，已向日方提出严正交涉。
“无论日方采用什么手段宣传和推销自己的错误立场，都无法改变钓鱼岛属于中国这一事实，”华春莹说道。
“南京大屠杀是日本军国主义在侵华战争中犯下的残暴罪行，铁证如山，早有定论。日方在教科书中粉饰删减，再次反映出日方不愿正视历史的错误和危险动向。”（完）
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。