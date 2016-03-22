中国就日本新的高中教科书审定结果向日方提出严正交涉

“无论日方采用什么手段宣传和推销自己的错误立场，都无法改变钓鱼岛属于中国这一事实，”华春莹说道。

“南京大屠杀是日本军国主义在侵华战争中犯下的残暴罪行，铁证如山，早有定论。日方在教科书中粉饰删减，再次反映出日方不愿正视历史的错误和危险动向。”（完）