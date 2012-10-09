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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 9日 星期二 11:04 BJT

中国四大行确定缺席东京IMF及世行年会

据新华社周一报道，中国四大国有银行已确定缺席周二在日本东京召开的国际货币基金组织和世界银行年会。报道称，工商银行、中国银行、建设银行和农业银行已经确定缺席上述会议。《华尔街日报》上周报道称，交通银行也将缺席上述会议。

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