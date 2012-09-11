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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 11日 星期二 10:16 BJT

中国称日本“购岛”非法无效

就日本近日宣布的"购买"钓鱼岛以及附属小岛的行为，中国外交部周一晚间发表声明称，所谓的"购岛"完全是非法、无效的，中国强烈敦促日本立即停止一切损害中国领土主权的行为，否则由此造成的严重後果只能由其自行承担。

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