中国称日本“购岛”非法无效

就日本近日宣布的''购买''钓鱼岛以及附属小岛的行为，中国外交部周一晚间发表声明称，所谓的''购岛''完全是非法、无效的，中国强烈敦促日本立即停止一切损害中国领土主权的行为，否则由此造成的严重後果只能由其自行承担。