第九次中日韩经贸部长会议将在北京举行

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透北京5月7日电---中国商务部周一表示，中日韩三国经贸部长周六将会晤，讨论三国自由贸易区问题。
第九次中日韩经贸部长会议将首次在北京举行。此前，中韩宣布启动自由贸易协定谈判。
中韩开启自由贸易协定谈判可能对日本构成风险。日本一直在推动达成三国自由贸易协定。
中国商务部在官网声明中称：“本次会议将就中日韩投资协定、中日韩自贸区建设、三国在全球及地区框架下的经贸合作等各自关心的问题交换意见。”
中国是日本和韩国最大的贸易夥伴。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
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