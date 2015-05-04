中日韩称将继续致力于实行支持需求的政策

路透阿塞拜疆巴库5月3日 - 中国、日本和韩国的央行官员和财长周日表示，面临全球经济增长温和且不平衡的情况，他们继续致力于实行支持需求的政策。

这三个北亚国家的决策者在阿塞拜疆巴库召开的亚洲开发银行会议间隙举行了三边会议，会议由日本副首相兼财务大臣麻生太郎主持。

他们发表联合声明指出，全球经济度过了一个不确定的阶段，经济增长仍然温和而且增长路径不均衡。

“我们致力于继续实行及时和有效的宏观经济政策，以提振需求，”声明称。

“应继续将进行结构性改革作为优先任务，以提高潜在增长率，从而实现可持续和均衡增长。”

声明还呼吁谨慎对待货币政策。

“在全球经济不确定的环境下，货币政策需要仔细掂量，以及明确沟通，以将不利影响最小化，”声明指出。

很多分析师已经提出警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在很多其他央行继续实行宽松政策之际升息，可能导致资本流动和汇率走势出现波动。

“应对资本流动波动引发的潜在宏观经济和金融稳定性风险时，可以用宏观审慎政策支持必要的宏观经济政策调整，”声明表示。

作为多年来的全球经济增长引擎，亚洲经济体现在正努力维持住增长动能。

全球第二大经济体--中国第一季经济增长率放缓至六年低点7.0%。

全球第三大经济体--日本去年第四季摆脱衰退，但2.2%的经济增长率仍较弱，而且距离完全摆脱持续数年的通缩仍有一段路要走。

韩国企划财政部长官崔炅焕对记者说，韩国今年经济增速可能与2014年的3.3%差不多。他表示，决策者可能要等到6月底才会考虑是否需要出炉更多刺激举措。(完)

(编译 杜明霞；审校 王丽鑫/许娜)

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