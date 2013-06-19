中日韩自贸区第二轮谈判将于7月底在上海举行

路透北京6月19日 - 中日韩三国互为重要经贸合作伙伴。新华社周三报导援引中国商务部相关负责人讲话称，中日韩自由贸易区第二轮谈判将于7月31日至8月2日在上海举行。

为建立中日韩自贸区相关的研究准备过程就历时近10年，届2012年11月在正式启动谈判，首轮谈判今年3月在韩国首尔举行。

去年，日本、韩国分别是中国的第五和第三大贸易伙伴，中国为日本、韩国最大的贸易伙伴，日本、韩国则互为对方第三大贸易伙伴；这三个国家2012年GDP合计达到15万亿美元，占亚洲的70%，占全球的20%左右。（完）