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国际财经 | 2013年 6月 19日 星期三 18:27 BJT

中日韩自贸区第二轮谈判将于7月底在上海举行

路透北京6月19日 - 中日韩三国互为重要经贸合作伙伴。新华社周三报导援引中国商务部相关负责人讲话称，中日韩自由贸易区第二轮谈判将于7月31日至8月2日在上海举行。

报导并称，中韩自贸区第六轮谈判将于7月2-4日在韩国釜山举行。

据预测，中日韩自贸区建成后，中国的国内生产总值(GDP)将获益增长1.1-2.9%，日本0.1-0.5%，韩国2.5-3.1%。

为建立中日韩自贸区相关的研究准备过程就历时近10年，届2012年11月在正式启动谈判，首轮谈判今年3月在韩国首尔举行。

去年，日本、韩国分别是中国的第五和第三大贸易伙伴，中国为日本、韩国最大的贸易伙伴，日本、韩国则互为对方第三大贸易伙伴；这三个国家2012年GDP合计达到15万亿美元，占亚洲的70%，占全球的20%左右。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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