中日韩自贸区第二轮谈判将于7月底在上海举行

爱立信称将在第一季减记资产 并提列拨备和重组费用
路透斯德哥尔摩3月28日 - 瑞典电信设备生产商爱立信周二表示，今年将提列拨备、减记和重组费用，其中大部分提列是在第一季。此外该公司还公布了新的组织结构和业务重点。
路透北京6月19日 - 中日韩三国互为重要经贸合作伙伴。新华社周三报导援引中国商务部相关负责人讲话称，中日韩自由贸易区第二轮谈判将于7月31日至8月2日在上海举行。
报导并称，中韩自贸区第六轮谈判将于7月2-4日在韩国釜山举行。
据预测，中日韩自贸区建成后，中国的国内生产总值(GDP)将获益增长1.1-2.9%，日本0.1-0.5%，韩国2.5-3.1%。
为建立中日韩自贸区相关的研究准备过程就历时近10年，届2012年11月在正式启动谈判，首轮谈判今年3月在韩国首尔举行。
去年，日本、韩国分别是中国的第五和第三大贸易伙伴，中国为日本、韩国最大的贸易伙伴，日本、韩国则互为对方第三大贸易伙伴；这三个国家2012年GDP合计达到15万亿美元，占亚洲的70%，占全球的20%左右。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透斯德哥尔摩3月28日 - 瑞典电信设备生产商爱立信周二表示，今年将提列拨备、减记和重组费用，其中大部分提列是在第一季。此外该公司还公布了新的组织结构和业务重点。
路透新加坡3月28日 - 亚洲股市在美股持稳后于周二上涨，美元则自四个月低位回升，对美国总统特朗普医保改革案失利的忧虑情绪，被看好特朗普刺激政策计划的期望所盖过。
路透伦敦3月27日 - 在英国首相特雷莎·梅准备启动脱欧谈判之际，英国央行周一称，总部在英国的银行应采取措施，确保在英国若无序脱欧的情况下，无需骤然控制放贷。