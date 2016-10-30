中日韩三国同意联手抵制贸易保护主义

路透首尔10月29日 - 韩国、日本与中国的贸易部长对贸易保护主义表示关切，认为其在全球范围内有所抬头，并承诺联手采取措施加以抵制。

韩国产业通商资源部在三国部长周六于东京开会后表示，三国均同意维持本国的自由贸易立场不变，以促进全球稳定增长。三方会议已经举行11次。

声明中未详细解释三国打算针对贸易保护主义作出何种回应。

日本经济产业大臣世耕弘成在会上强调了自由贸易和经济合作的重要性。

“随着全球经济的不透明程度加深，亚洲三个最大经济体建立一种相互合作的关系十分重要，”共同社援引世耕弘成在与韩国产业通商资源部长官周亨焕、以及中国商务部部长高虎城举行联合记者会上的讲话称。

这三国贸易额与经济产出在全球所占比重约为20%。

首尔方面在声明中称，韩国、日本和中国还同意加快三边自贸协定的讨论，并称其预期此类协定将为全球经济增长作出贡献。

明年的三方会议将在中国举行。(完)