中国国务院总理李克强周三会见日本经济界代表团

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透上海11月5日 - 中国国务院总理李克强周三在北京会见日本经济界代表团，呼吁日本经济界支持中日关系与合作向前发展。
日方代表团由日本主要企业负责人及代表200余人组成。
李克强表示，日本经济界一直是中日友好合作关系的倡导者、维护者和促进者，长期以来为促进两国交流与合作作出重要贡献。
他并称，中方愿同包括日本在内的各国开展第三方国际产能合作，把发达国家的先进技术同中国性价比好的充裕产能相结合，更好满足广大发展中国家基础设施建设需求，帮助他们加快工业化进程。
李克强表示，中国愿同有关各方推进中日韩自贸区和区域全面经济伙伴关系协定谈判进程。同时中国将放宽市场准入，加强市场监管，更好保护知识产权，为国内外企业营造更加开放、透明、公平的市场环境。（完）
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。