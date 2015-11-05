中国国务院总理李克强周三会见日本经济界代表团

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海11月5日 - 中国国务院总理李克强周三在北京会见日本经济界代表团，呼吁日本经济界支持中日关系与合作向前发展。
日方代表团由日本主要企业负责人及代表200余人组成。
李克强表示，日本经济界一直是中日友好合作关系的倡导者、维护者和促进者，长期以来为促进两国交流与合作作出重要贡献。
他并称，中方愿同包括日本在内的各国开展第三方国际产能合作，把发达国家的先进技术同中国性价比好的充裕产能相结合，更好满足广大发展中国家基础设施建设需求，帮助他们加快工业化进程。
李克强表示，中国愿同有关各方推进中日韩自贸区和区域全面经济伙伴关系协定谈判进程。同时中国将放宽市场准入，加强市场监管，更好保护知识产权，为国内外企业营造更加开放、透明、公平的市场环境。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”