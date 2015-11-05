中国国务院总理李克强周三会见日本经济界代表团

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海11月5日 - 中国国务院总理李克强周三在北京会见日本经济界代表团，呼吁日本经济界支持中日关系与合作向前发展。

日方代表团由日本主要企业负责人及代表200余人组成。

李克强表示，日本经济界一直是中日友好合作关系的倡导者、维护者和促进者，长期以来为促进两国交流与合作作出重要贡献。

他并称，中方愿同包括日本在内的各国开展第三方国际产能合作，把发达国家的先进技术同中国性价比好的充裕产能相结合，更好满足广大发展中国家基础设施建设需求，帮助他们加快工业化进程。