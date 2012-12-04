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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 4日 星期二 12:03 BJT

马自达11月在华汽车销量同比下降29.7%

日本汽车制造商马自达周一表示，11月在中国售出12,187辆汽车，较上年同期大跌29.7%。而丰田汽车11月在中国的汽车销量同比下降22.1%，突显中日两国领土争端的影响挥之不去。受此争端影响，日系车销量大幅下滑。路透

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