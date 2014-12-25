中国希望日本坚持走和平发展道路

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透北京12月25日 - 中国国防部周四称，中国希望日本继续走“和平发展道路”，这是中国首次对中谷元出任日本新内阁防卫大臣做出直接回应。
“我们认为，不论是谁出任日本防务部门的领导人，日方都应坚持走和平发展道路……为推动双边关系的改善发展作出努力。”国防部发言人杨宇军在12月例行记者会上说道。
中谷元曾在日本自卫队服役数年，担任过防卫大臣，认为日本在袭击迫近的时候应该拥有先发制人打击敌方基地的能力。（完）
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。