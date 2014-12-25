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亚洲 | 2014年 12月 26日 星期五 06:46 BJT

中国希望日本坚持走和平发展道路

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月25日 - 中国国防部周四称，中国希望日本继续走“和平发展道路”，这是中国首次对中谷元出任日本新内阁防卫大臣做出直接回应。

“我们认为，不论是谁出任日本防务部门的领导人，日方都应坚持走和平发展道路……为推动双边关系的改善发展作出努力。”国防部发言人杨宇军在12月例行记者会上说道。

中谷元曾在日本自卫队服役数年，担任过防卫大臣，认为日本在袭击迫近的时候应该拥有先发制人打击敌方基地的能力。(完)
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