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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 10日 星期一 11:07 BJT

菲律宾外长称日本是中国潜在制衡力量--报导

菲律宾外交部长罗萨里奥(Albert del Rosario)在接受《金融时报》采访时称，菲律宾认为日本是制衡中国的潜在力量。《金融时报》称，罗萨里奥在被问及菲律宾是否支持日本加强武装力量时，表示“对此十分欢迎。”路透

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