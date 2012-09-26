丰田与日产将减少在华产量--日经

香港市民认为楼价过高 考虑置业比例降且跌幅为历年之最--调查
路透香港2月16日 - 香港房地产网站GoHome.com.hk周四发表的调查显示，近九成受访市民认为香港楼价过高且远超负担水平，并预期今年上半年楼价将继续上升，考虑置业的受访者虽仍占逾七成，但相比上次调查结果则下跌7个百分点，跌幅是历年之最。
路透9月26日电---日本经济新闻报导称,丰田汽车(7203.T)和日产汽车(7201.T)将减少在中国的产量,因为中国反日情绪升温影响销售.
中日关系本月因日本"购买"钓鱼岛及附属岛屿而急剧恶化,中国多个城市出现抗议活动,导致数家日资汽车工厂生产中断.
报导称,丰田位於中国广东省的主要工厂原定於周日开始因中国国庆假期关闭八天,现已决定将於周三开始提前关闭四天.
日经新闻称,这家工厂每月可生产30,000辆汽车,原为双班制;但在10月8日恢复生产後工人只上白天班.
报导指,日产汽车将从周四开始,暂停三家工厂的生产,也比原计划提前三天.
暂时关闭工厂料将令两家公司9月的汽车产量合计减少超过20,000辆.
--编译 徐文焰;审校 孙茉莉
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