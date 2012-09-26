中国外长会见日本外相 就钓鱼岛问题表明严正立场

韩国检方寻求延长对朴槿惠贪腐丑闻的调查时间
路透首尔2月16日 - 韩国特别检察官办公室周四表示，已请求延长对总统朴槿惠所卷入的贪腐丑闻的调查时间，称其无法在目前截止日期2月28日之前完成这一调查。
路透北京9月26日电---新华社周三报导,中国外交部长杨洁篪在纽约联合国总部应约会见日本外相玄叶光一郎,并就钓鱼岛问题表明严正立场.
中国外交部副部长张志军周二重申,中方绝不会容忍日本损害中国领土主权的单方面行为,日方必须打消幻想,深刻反省并以实际行动纠正错误,回到两国领导人达成的共识和谅解上来.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
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路透首尔2月16日 - 韩国特别检察官办公室周四表示，已请求延长对总统朴槿惠所卷入的贪腐丑闻的调查时间，称其无法在目前截止日期2月28日之前完成这一调查。
路透首尔2月16日 - 一名韩国法官周四对三星集团领导人李在镕与另一位高管进行闭门问讯，以决定是否就他们在总统朴槿惠涉嫌贪腐丑闻中扮演的角色进行逮捕。
路透吉隆坡2月16日 - 马来西亚警方称，周四逮捕的第二名女性嫌疑人持有印尼护照，她涉嫌刺杀朝鲜领导人金正恩的同父异母兄长金正男。