姜增伟：日本“购岛”行为难以避免冲击中日经贸关系

路透北京9月13日电---中日两国针对钓鱼岛及其附属岛屿的交恶有增无减.中国商务部副部长姜增伟周四表示,日本"购岛"行为难以避免对中日经贸关系产生负面影响.

他是在国新办举行的新闻发布会上作出上述表示.

中日两国关系紧张已经导致两国间多项合作及民间活动取消,日本企业界人士也已经坐立不安.中国中央电视台援引日本共同社报导称,日中经济协会将派出以丰田汽车(8015.T)董事长张富士夫为团长的访华团,从9月22日起赴北京等地访问.该访华团计划与中国政府要人会谈,同时希望此举缓解因钓鱼岛问题而紧张的日中关系,并从经济层面加强两国的互信.

中国政府周一宣布钓鱼岛及其附属岛屿的领海基线.这意味着外国军舰、公务船未经中方允许进入钓鱼岛海域将被视为入侵,中国海监、渔政、军舰有责任和义务到钓鱼岛海域巡航,维护国家主权.

中国国家主席胡锦涛和国务院总理温家宝亦在周日及本周一分别就钓鱼岛问题明确表态."钓鱼岛是中国固有领土,在主权和领土问题上,中国政府和人民绝不会退让半步."温家宝称.(完)

--发稿 乔艳红;审校 黄凯

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