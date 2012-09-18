中国应冷静处理国内反日抗议活动--日本官员

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透东京9月18日电---日本内阁官房长官藤村修周二表示,中国应冷静处理反日示威活动,并从长远着眼,因日本企业在支持中国经济方面发挥重要作用.
他表示,日本政府已通过外交渠道要求中国政府采取必要措施,保护日本公民并防止在华日资企业遭受进一步损失.
他在记者会上还指出,在华日资企业经营所遭受的损失应根据中国国内的法律给予赔偿.但他补充说,日本政府也做好准备,如果有要求,将对企业提供支持.(完)
--编译 郑茵 审校 徐文焰
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路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。