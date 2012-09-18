中国应冷静处理国内反日抗议活动--日本官员

路透东京9月18日电---日本内阁官房长官藤村修周二表示,中国应冷静处理反日示威活动,并从长远着眼,因日本企业在支持中国经济方面发挥重要作用.

他表示,日本政府已通过外交渠道要求中国政府采取必要措施,保护日本公民并防止在华日资企业遭受进一步损失.

他在记者会上还指出,在华日资企业经营所遭受的损失应根据中国国内的法律给予赔偿.但他补充说,日本政府也做好准备,如果有要求,将对企业提供支持.(完)