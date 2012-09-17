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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 17日 星期一 15:30 BJT

中国多地爆发反日抗议活动

中国北京和其他多个城市周末爆发抗议活动，抗议者包围日本使馆，投掷石块、鸡蛋和瓶子，并冲击警戒线。日本首相野田佳彦呼吁中国政府确保在华日本公民和财产安全。日本放送协会(NHK)报导称抗议至少蔓延至72座城市。

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