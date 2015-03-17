中日韩外长将会晤 推动三边合作

路透首尔3月17日 - 韩国外交部表示，中日韩三国外交部长将于周六在首尔举行会晤，是近三年来的首次，旨在恢复亚洲这三大经济体之间的合作。

中韩两国认为日本不愿正视二战历史，因此两国与日本关系恶化。中韩两国都与日本有领土纠纷。

但最近几个月中日两国关系有回暖迹象；韩国外交部称，近期中日韩三国高级官员已举行会晤，三国外长希望推动三边合作重回正轨。

“此次外长会晤是自2012年4月，即大约三年以来的首次，预计将会为恢复三国合作机制打下基础，”韩国外交部周二在声明中称。

自2008年启动的中日韩领导人年度峰会也从2012年5月开始暂停。

中韩两国向日本领导人施加压力，促其承认二战历史；此时召开外长会议，将表明重建三国外交关系的努力有所进展。

韩国总统朴槿惠本月曾表示，日韩双方持有相同的自由民主、市场经济，是韩国重要的伙伴国。到目前朴槿惠尚未与日本首相安倍晋三进行过正式会晤。

朴槿惠在3月1日曾说道：“日本是时候正视历史，携手韩国共同书写未来50年的新历史。”

尽管去年11月中国国家主席习近平同安倍在一次亚太论坛上进行了首次会晤，但中日关系仍冷淡。(完)

(编译 王颖/孙茉莉; 审校 张明钧/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。