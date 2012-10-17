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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 17日 星期三 11:50 BJT

春秋航空推出免费赴日机票

中国廉价航空公司春秋航空为提振需求提供免费赴日机票。此前，中日钓鱼岛争端导致大量中国旅行者取消或推迟赴日行程。春秋航空发言人张武安表示，截至12月20日，春秋航空将推出上海浦东机场往返日本佐贺的免费机票。佐贺县靠近日本福冈市。路透

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