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时事要闻 | 2015年 6月 5日 星期五 08:46 BJT

日中双边会谈将讨论宏观经济及亚洲基础设施问题--麻生太郎

路透东京6月5日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，他将在周末与中国的双边会谈上，讨论财政政策等宏观经济政策以及亚洲基础设施问题。

他在内阁例行会议后的记者会上还表示，本次会谈将触及亚洲内部的双边与多边合作。会谈将在北京举行。(完)

(编译 郑茵 审校 张若琪)

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