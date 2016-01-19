日中两国协商本月重启部长级经济对话--日本产经新闻

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京1月19日 - 据日本产经新闻周二报导，日本和中国正就本月在东京重启两国部长级经济对话展开磋商。这将是两国五年半以来举行的首次部长级经济对话。
未援引消息人士的报导称，日本副首相兼财务大臣麻生太郎、中国同级官员以及两国外长将参加此次对话。
目前对中国经济放缓的担忧令全球金融市场动荡不已。报导称，此次对话的议题可能包括双方在经济、环境和贸易事务方面进行协调。
目前未能立即联系到日本财务省就此置评。
据报导，两国财长预计还将讨论是否重启日本央行和中国人民银行之间的货币互换协议。
日中两国间曾经每年基本上都会举行一次部长级经济对话，但2010年由于领土争端导致双边关系恶化，部长级经济对话于当年中断，之后一直没有重启。(完)
(编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。