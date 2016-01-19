日中两国协商本月重启部长级经济对话--日本产经新闻

路透东京1月19日 - 据日本产经新闻周二报导，日本和中国正就本月在东京重启两国部长级经济对话展开磋商。这将是两国五年半以来举行的首次部长级经济对话。

未援引消息人士的报导称，日本副首相兼财务大臣麻生太郎、中国同级官员以及两国外长将参加此次对话。

目前对中国经济放缓的担忧令全球金融市场动荡不已。报导称，此次对话的议题可能包括双方在经济、环境和贸易事务方面进行协调。

目前未能立即联系到日本财务省就此置评。

据报导，两国财长预计还将讨论是否重启日本央行和中国人民银行之间的货币互换协议。

日中两国间曾经每年基本上都会举行一次部长级经济对话，但2010年由于领土争端导致双边关系恶化，部长级经济对话于当年中断，之后一直没有重启。(完)