焦点：中国经济放缓不太可能重挫日本出口--日央行总裁

资料图片：日本央行总裁黑田东彦在东京召开的央行记者会上讲话。 REUTERS/Toru Hanai

路透纽约8月26日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，中国经济放缓应该不会对未来几年的日本出口造成巨大破坏，油价下跌也不会阻止日本央行实现通胀目标。

黑田东彦在纽约发表演讲称，中国经济可能会进一步放缓，但他预计今明两年中国国内生产总值(GDP)仍将增长6-7%。

“日本对中国的出口已经受到影响，但我认为未来几年日本出口不会受到很大的负面影响，”黑田东彦在日本协会主办的一个研讨会上称。

他表示，这“部分归因于中国经济仍将保持6-7%的增速，而且日本资本品...非常有竞争力。”

黑田东彦表示，中国的货币宽松措施对于缓和中国经济任何负面影响是合宜的，并称部分市场人士对中国经济“过于悲观”，因为其增长“仍相当强健”。

说到美国货币政策时，黑田东彦称他预计美联储将在今年某个时候升息，升息对于全球经济而言将是一个强劲的正面信号。

**目前无需放宽政策**

日本经济第二季出现萎缩，因出口骤降且消费者削减支出，这加大了首相安倍晋三进一步行动以使经济摆脱通缩的压力。

中国经济放缓使得日本第三季经济若回升也只是温和回升的可能性增大。

黑田东彦维持其乐观看法，称尽管面临海外不利因素，但日本能够实现央行的通胀目标，无需出台额外货币刺激举措。

关于日本央行将无法达成通胀目标的说法“与事实相去甚远”，黑田东彦表示，并称油价下滑仅会对整体物价造成暂时性影响。

“我们认为，在当前质化及量化宽松(QQE)政策下，就能实现2%的通胀目标，”他表示，“所以目前我们尚无进一步放松政策的具体计划。”

但他又补充称，日本央行“肯定”会在必要时放松货币政策以便达成物价目标，并强调可以采取“多种方案”。

日本央行2013年4月推出大规模刺激计划即QQE，2014年10月又进一步扩大刺激规模，通过购买大规模资产令通胀率加速升向2%的目标。

但在家庭开支及油价下滑拖累下，消费物价通胀陷入停顿，令日本央行面临扩大货币支持的压力。

许多日本央行政策制定者对于提高资产购买规模犹豫不决，对该计划不断上升的成本及对日本公债市场的扭曲心生担忧。目前日本公债市场已越来越受到日本央行的主导。(完)

(编译 许娜/王兴亚/刘秀红；审校 杜明霞)

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