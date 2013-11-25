中国国防部回击日美对东海防空识别区的指责

* 中方强烈要求日方停止发表一切不负责任言论

* 美国对中方提出指责甚至反对完全没有道理

* 中方划设东海防空识别区完全正当和无可非议

* 中方坚定扞卫钓鱼岛的领土主权

路透北京11月25日 -中国国防部新闻发言人杨宇军周一表示，美国现在对中方划设东海防空识别区提出指责甚至反对，这完全是没有道理的。美方应在钓鱼岛主权问题上切实做到不选边站队，不再发表不当言论，不释放可能助长日本冒险性的错误信号。中方亦强烈要求日方停止一切损害中国领土主权的行为，停止发表误导国际舆论、制造地区紧张气氛的不负责任言论。

新闻发言人就日美关于中国划设东海防空识别区有关表态答记者问称，中国政府划设东海防空识别区，是完全正当和无可非议的。中国国防部外事办公室已在23日晚和24日晚分别就有关问题向日本驻华使馆武官处和美驻华使馆武官处提出严正交涉。

中方公布东海防空识别区后，已经通过多种方式阐明了中方在这一问题上的政策立场。中方有关做法的目的是扞卫国家主权和领土领空安全，维护空中飞行秩序，是有效行使自卫权的必要措施，符合《联合国宪章》等国际法和国际惯例，是完全正当和无可非议的。

“上世纪50年代以来，包括美国在内的20余个国家设立了防空识别区。日本早在上世纪60年代末就设立了防空识别区，日方无权对中国划设东海防空识别区说三道四。”杨宇军称。

中方认为，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土。中方坚定扞卫钓鱼岛的领土主权。日方的言论是毫无道理的，中方对此完全不接受。当前钓鱼岛局势完全是日方错误行径造成的。中方亦敦促美方切实尊重中国的国家安全，停止对中方划设东海防空识别区的正当行为说三道四，为亚太地区和平稳定做出实实在在的努力。

近年来，日方以进入本国防空识别区为由，频繁出动军机跟踪监视在东海上空正常训练、巡逻的中方飞机，严重妨碍飞越自由，极易引发安全事故和意外事件。日本官方还利用媒体恶意炒作中方的正常合法飞行，企图混淆视听，制造对抗情绪。事实证明，制造地区紧张局势的正是日本自己。（完）

(发稿 张晓翀; 审校 黄凯)

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