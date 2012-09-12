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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 12日 星期三 13:44 BJT

美国对中日钓鱼岛争端升级表示担忧

美国对中国和日本在钓鱼岛问题上的争端升级表示担忧，称两国的紧张情势可能产生全球性影响。日本不顾中国的严厉警告，周二宣布已从日本私人“岛主”手中购买钓鱼岛。

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