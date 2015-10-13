中国取代日本成为全球第二富裕国家 中产1.09亿人--瑞信

路透香港10月13日 - 投行瑞信周二发表最新全球财富报告显示，中国取代日本成为全球第二富裕国家，仅次于美国；以中产阶级人数计中国为全球之冠，达1.09亿名。

报告指出，按当期币值计算，全球财富总值自2014年年中起至2015年年中减少12.4万亿美元至250万亿美元，跌幅为4.7%，因美元兑其他主要货币升值，抵销了股票和楼价走势的影响。若按固定汇率计算，全球财富总值上升13万亿美元，增幅为5.1%。

按国家划分，全球最富裕的三个国家分别是美国（85.9万亿美元）、中国（22.8万亿美元）及日本（19.8万亿美元）。中国今年取代日本占据第二位，主要由于汇率的不利走势，日本的家庭财富下跌15%。

报告指出，“中国股市的市值于截至2015年年中的12个月上升约150%，然而，由于金融资产仅占家庭财富的一半，而股票只占金融资产小部分，故中国家庭财富受股市走势的影响较预期小。”

“中国内地股市其后由6月中旬起急转直下，对整体财富造成的负面影响有限，但其效应会因来年任何人民币兑美元贬值而放大。”报告并称。

报告预期，中国的财富总值于2020年前将增至36万亿美元，在全球财富345万亿美元的占比10.4%，仍居第二位。届时中国的百万富翁人数达232万名，全球排名第六。

报告显示，全球中产阶级成年人的数目已由2000年的5.24亿名增至2015年的6.64亿名，相当于成年总人口的14%。

中国的中产阶级虽然只占全国成年人口的11%，但按绝对值计算却是全球最多，达1.09亿名，超越美国9,200万名的中产阶级成年人。自2000年以来，中国中产阶级的财富大幅增长330%至2015年的7.3万亿美元，占全国财富的32%。

香港方面，在2014年年中至2015年年中，本港的家庭财富总值增长8.3%至1万亿美元，反映股值和楼价的稳健升幅，以及港币与美元挂钩的影响。44%的成年人口属于中产阶级的财富水准，拥有2,830亿美元，占财富总值的26%。

报告以美国作为基准国家，当地以拥有5万至50万美元的财富（按2015年年中的价格计算）来界定中产阶级成年人，并采用国际货币基金组织的购买力平价值系列，按本地购买力计算，得出其他国家的等值中产财富范围。（完）