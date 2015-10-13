中国取代日本成为全球第二富裕国家 中产1.09亿人--瑞信

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港10月13日 - 投行瑞信周二发表最新全球财富报告显示，中国取代日本成为全球第二富裕国家，仅次于美国；以中产阶级人数计中国为全球之冠，达1.09亿名。
报告指出，按当期币值计算，全球财富总值自2014年年中起至2015年年中减少12.4万亿美元至250万亿美元，跌幅为4.7%，因美元兑其他主要货币升值，抵销了股票和楼价走势的影响。若按固定汇率计算，全球财富总值上升13万亿美元，增幅为5.1%。
按国家划分，全球最富裕的三个国家分别是美国（85.9万亿美元）、中国（22.8万亿美元）及日本（19.8万亿美元）。中国今年取代日本占据第二位，主要由于汇率的不利走势，日本的家庭财富下跌15%。
报告指出，“中国股市的市值于截至2015年年中的12个月上升约150%，然而，由于金融资产仅占家庭财富的一半，而股票只占金融资产小部分，故中国家庭财富受股市走势的影响较预期小。”
“中国内地股市其后由6月中旬起急转直下，对整体财富造成的负面影响有限，但其效应会因来年任何人民币兑美元贬值而放大。”报告并称。
报告预期，中国的财富总值于2020年前将增至36万亿美元，在全球财富345万亿美元的占比10.4%，仍居第二位。届时中国的百万富翁人数达232万名，全球排名第六。
报告显示，全球中产阶级成年人的数目已由2000年的5.24亿名增至2015年的6.64亿名，相当于成年总人口的14%。
中国的中产阶级虽然只占全国成年人口的11%，但按绝对值计算却是全球最多，达1.09亿名，超越美国9,200万名的中产阶级成年人。自2000年以来，中国中产阶级的财富大幅增长330%至2015年的7.3万亿美元，占全国财富的32%。
香港方面，在2014年年中至2015年年中，本港的家庭财富总值增长8.3%至1万亿美元，反映股值和楼价的稳健升幅，以及港币与美元挂钩的影响。44%的成年人口属于中产阶级的财富水准，拥有2,830亿美元，占财富总值的26%。
报告以美国作为基准国家，当地以拥有5万至50万美元的财富（按2015年年中的价格计算）来界定中产阶级成年人，并采用国际货币基金组织的购买力平价值系列，按本地购买力计算，得出其他国家的等值中产财富范围。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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