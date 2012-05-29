中国将自6月1日起发展人民币对日元直接交易

路透上海5月29日电---为促进中国与日本之间的双边贸易,中国外汇交易中心周二公告称,经中国人民银行授权,自6月1日(周五)起在银行间外汇市场发展人民币对日元直接交易.

公告称,这是为了便利人民币和日元在贸易结算中的使用,满足经济主体降低汇兑成本的需要.

外汇交易中心指出,人民币对日元交易实行直接交易做市商制度.

至于人民币对日元汇率中间价,将改为每日银行间外汇市场开盘前向直接交易做市商询价,将直接交易做市商报价平均,得到当日人民币对日元汇率中间价.

而此前,则是由中国外汇交易中心每天根据人民币兑美元汇率当日中间价,与上午9时国际外汇市场日圆兑美元汇率,经套算後确定当日人民币兑日圆的中间价.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红

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