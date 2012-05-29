中国将自6月1日起发展人民币对日元直接交易

沪深证交所周三两融余额升18.5亿元 连续三日上升
路透上海2月23日 - 中国股市沪综指周三收升0.24%。沪深证交所融资融券余额当日上升18.5亿元人民币，连续三日上升；两市两融余额为9,026.3亿元，续创逾一个月高点。
路透上海5月29日电---为促进中国与日本之间的双边贸易,中国外汇交易中心周二公告称,经中国人民银行授权,自6月1日(周五)起在银行间外汇市场发展人民币对日元直接交易.
公告称,这是为了便利人民币和日元在贸易结算中的使用,满足经济主体降低汇兑成本的需要.
外汇交易中心指出,人民币对日元交易实行直接交易做市商制度.
至于人民币对日元汇率中间价,将改为每日银行间外汇市场开盘前向直接交易做市商询价,将直接交易做市商报价平均,得到当日人民币对日元汇率中间价.
而此前,则是由中国外汇交易中心每天根据人民币兑美元汇率当日中间价,与上午9时国际外汇市场日圆兑美元汇率,经套算後确定当日人民币兑日圆的中间价.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 乔艳红
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