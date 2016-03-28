江苏省将严格区分首次和首套住房 信贷支持合理需求

路透北京3月28日 - 中国人民银行南京分行和江苏银监局最新发布通知，将严格区分“首次购买普通住房”和“首套普通自住房”，对于有购房贷款记录的借款人家庭，不得纳入“首次购买普通住房”支持对象。

央行南京分行官网周一刊登其与银监会江苏监管局共同发布的《关于规范个人住房贷款业务促进住房金融健康发展的通知》，以积极支持居民家庭自住和改善性购房，有效防范个人住房贷款的金融风险。

通知称，当前，江苏房地产市场走势分化明显，既存在局部地区特别是部分三、四线城市库存较高的压力，又出现了南京、苏州等二线城市房价上涨过快的情况。

因此，一方面，积极支持居民家庭合理的自住和改善性购房需求，稳妥有序消化去化周期较长的三、四线城市商品房库存；另一方面，密切关注南京、苏州等部分城市因房价较快上涨可能带来的金融风险，促进住房金融业务健康平稳发展。

在支持合理住房需求方面，通知要求各银行业金融机构要优先满足居民家庭自住和改善性住房需求，鼓励银行业金融机构继续发放商业性个人住房贷款与住房公积金委托贷款的组合贷款，支持居民家庭购买普通自住房。

通知还要求，加强对个人住房贷款首付资金来源的审查，明确“客户的首付款不能来源于借贷资金”的底线。

对通过房地产中介公司、互联网平台、小贷公司等非银行渠道筹集首付款的客户，各银行业金融机构一律不得发放个人住房贷款。对存在“首付分期”、“零首付”等促销行为的房地产开发企业，各银行业金融机构一经发现即中止或从严控制合作关系。

通知称，有效强化个人住房贷款风险管理，各银行业金融机构对办理个人住房贷款业务要严格审查，做实面签面谈，鼓励银行业金融机构综合运用公积金缴存信息、纳税信息等多种数据源进行客户身份的交叉核验。

中国热点城市近期密集收紧房地产政策。上海周五挥出重拳，提高二套房首付比例并从严执行限购，成为近期首个出台严厉限制政策稳定楼市的一线城市。

深圳市政府周五晚亦紧急出台楼市新政。自政策发布之日起，该市将二套房首付比例提高至最低四成；非本市户籍居民家庭购房缴纳个人所得税或社保年限要求由一年提高至三年。（完）

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