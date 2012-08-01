中国7月汇丰制造业PMI创三个月高点

* 7月汇丰制造业PMI终值为49.3,创三个月高点

* 当月就业分项指数创逾三年最低

* 当月产出分项指数五个月来首回荣枯分水岭上方

路透北京8月1日电---中国经济的纠结在宏观经济先行经济指标PMI上亦有体现.周三公布的中国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值创下三个月高点,发出制造业有所企稳的乐观讯号,但当月就业分项指数续降至48下方,创下逾三年最低水平,显示企业仍在持续减员.

而稍早公布的中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.1,回落至八个月低点,显示经济下行压力仍大.

"7月份,中国制造业产出回升,结束了此前四个月的收缩态势.不过,产出指数虽然升至9个月以来最高,但显示增速尚属轻微."汇丰的新闻稿称.

汇丰(HSBC)中国7月PMI终值为49.3,略低於初值49.5,但仍创下三个月高点;而其较上月终值高达1.1个百分点的环比升幅,亦为21个月以来最大.上月终值一度降至48.2的七个月低位.

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称,中国经济正处在两难之中,先行指标也有所反映,"根据我们的判断,二季度应该是底部,三季度会缓慢回升."

Markit提供的新闻稿显示,7月产出分项指数终值亦从初值51.2小幅下修至50.9,但依然是九个月最高水准,且为五个月来首次回到荣枯分水岭上方.

新闻稿称,中国制造业运行继续放缓,但幅度有所缓和,产出在5个月以来首次出现回升,新业务降速减缓.投入品库存的降幅也有所缓和,供应商供货时间仅略有缩短,不过,就业则创下逾3年来最大降幅.

第三季初,中国制造业用工规模继续收缩.调查显示,厂商压缩用工与新接订单减少有关.还有厂商提到雇员退休以及公司缩减规模等因素.就业降幅温和,环比有所加剧,经季节性调整的就业指数创下40个月以来的最低值.

数据并显示,中国制造业的新接出口订单量继续下降,经季节性调整的新出口订单指数已连续三个月低於50.0临界值,并且显示新接出口业务有实质降幅.约26%调查样本显示出口订单量环比下降,原因主要与全球市场需求疲软有关.(完)

--发稿 沈燕; 审校 曾祥进

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