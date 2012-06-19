中国7月或再降法定准备金率--中金

路透北京6月19日电---中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报认为，6月末存款大增、7月财政存款增加以及公开市场较低的到期量会使7月资金面进一步趋紧，央行再度下调法定比率的可能性较大。但要达到较好的货币政策放松效果，降息和降准需要结合起来使用。

目前短端利率会跟随回购利率有所回升，但对长端利率的影响较小，收益率曲线短期来看将呈现平坦化上移的特征。

**中长期贷款能否持续回升？**

受基建投资反弹和房地产销售回升的影响，5月份中长期贷款增量有所恢复，占比也有所提高，但仍然处於历史低位。未来中长期贷款是否能继续回升？

我们认为中长期贷款月均增量从今年前5个月的2600亿元小幅回升至3000－3500亿元是有可能的，但不可能达到09-10年5000-5500亿元的水平。

首先，中长期贷款增量仅靠发改委加快项目审批拉动是不够的，必须有贷款利率大幅下降的配合，否则贷款需求难以有效刺激，06年和09年中长期贷款增量能够迅速回升都是在贷款加权利率回落至6%以下出现的，但今年贷款利率的回落将十分缓慢。

其次，M1占M2的比例下降的趋势尚未反转，说明企业的投资意愿并没有明显增强，历史数据显示，M1同比与M2同比之差与中长期贷款的增速往往是正相关的。

尽管随着直接融资的发展，投资对贷款的依赖性有所下降，但过去三年投资增速能够维持在高位与09-10年中长期贷款的超额投放有关，目前这些“过剩”的贷款已逐步被实体经济消化，如果今年投资增速要保持在20%以上，中长期贷款在剩余7个月的月增量需要恢复至5000亿元以上。

从银行资产和负债期限匹配的角度看，中长期贷款的增量要达到这一水平是不现实的，因为这意味着中长期贷款余额的占比将继续提高，与中长期存款占总存款的比例差距再次拉大

**资金面短期重新趋紧,7月法定比率有望再次下调**

由於季末理财产品回表导致融资需求上升，同时银行拆出资金的意愿也出现下降，回购利率在6月下旬仍将进一步上升，7天回购利率有望回升至3%附近，局部时点可能上行至3%以上。上周正回购利率降幅低於存款基准利率降幅，如果本周不继续下调，也会在一定程度上抑制回购利率的下行。

前瞻性的看，6月末存款的大规模增长、7月财政存款的增加以及公开市场较低的到期量会使得7月份资金面进一步趋紧，因此7月央行再度下调法定比率的可能性较大。

我们认为要达到较好的货币政策放松效果，降息和降准需要结合起来使用，前者虽然有助於提高企业的信贷需求，但脱媒化环境使得银行的资金成本下降得十分缓慢，进而抑制贷款加权利率的有效回落，而後者能够更有效的刺激银行放贷的意愿，并且通过降低货币市场利率中枢倒逼资金回表，从而有助於缓解银行的吸存压力，提高降息对贷款利率的传导效果。

本周新债的发行集中在长端，包括国开行的福娃债、10年期农发债和10年期国债。

目前10-1期限利差已经回到历史均值上方，在收益率不具备回升趋势的情况下，银行类机构的配置需求会逐步从中短期品种转移到中长期品种，对长端收益率起到稳定的作用。所以尽管短端利率会跟随回购利率有所回升，但对长端利率的影响较小，收益率曲线短期来看将呈现平坦化上移的特征。

在降息後我们建议投资者通过在利率互换中支付固定利率并买入现券的操作来锁定相对较高的息差，上周随着互换利率相对明显的回升，两者的利差已经开始缩小，建议投资者可以继续保持该利差交易。(完)

--整理 钟华; 审校 曾祥进

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