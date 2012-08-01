中国7月官方制造业PMI降至50.1（更新版）

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* 7月官方制造业PMI小幅降至八个月新低50.1

* 生产指数降至去年12月来最低

* 经济显露筑底企稳迹象,但下行压力犹存

路透北京8月1日电---中国7月官方制造业PMI小幅回落至八个月低点,亦逊於此前路透调查预估,显示经济增长筑底企稳迹象,但需求偏弱的下行压力仍然存在.

国家统计局和中国物流与采购联合会周三公布,中国宏观经济先行指标--7月制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI降至50.1,而路透预估和上月分别为50.3和50.2.

"该指数在生产建设淡季回落甚微,显示当前经济正在逐渐筑底,後期将延续趋稳走势.但当前需求偏弱、供大於求的下行压力仍未消除."物流与采购联合会表示.

11个分项指数来看,同上月相比,只有原材料库存指数略升,其余指数均不同程度下降,其中生产指数较上月回落0.2个百分点,至51.8,为2011年12月以来的最低,表明制造业生产增速继续趋缓.

物流与采购联合会特约分析师张立群认为,7月份PMI指数降幅继续缩小,表明经济增长筑底企稳迹象进一步明显.其中,新订单指数的降幅明显缩小,原材料采购指数略升,产成品库存指数继续加快降低,预示库存调整活动接近尾声.

"受稳增长各项政策效果的影响,未来市场需求增速预计将稳中略升.企业订单减少态势有望改变,经济增长水平将趋於稳定或略有提高."他称.

不过中国国际经济交流中心研究员王军不太乐观.他认为,从7月官方的PMI数据看经济仍在下行,即没缓也没稳,而中央政治局会议提到的内容与此前的表述并没有不同,看不出政策面在加大预调微调力度的动向,"经济还在往下掉."

周二召开的中央高层会议提出,下半年经济工作要把稳增长放在更加重要的位置,以扩大内需为战略基点,加大对发展实体经济的政策支持.并强调,要加强和改善宏观调控,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加大结构性减税政策力度,保持货币信贷平稳适度增长.

在7月官方PMI中,新订单指数为49,比上月下降0.2个百分点,连续三个月低於临界点,表明制造业市场需求继续呈回落走势;原材料库存指数为48.5,虽比上月回升0.3个百分点,但仍位於临界点以下,制造业原材料库存量继续减少.

分行业看,石油加工及炼焦业、农副食品加工业、电气机械器材制造业等10个行业高於50;化学纤维及橡胶塑料制品业、通用设备制造业、金属制品业等11个行业低於50.

从企业规模来看,大中型企业高於50;小型企业PMI为48.1,比上月回升0.9个百分点,连续四个月位於临界点以下.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低於50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

________________2012年________________ ___________2011年________________

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月

PMI(%) 50.1 50.2 50.4 53.3 53.1 51.0 50.5 50.3 49.0 50.4 51.2 50.9 50.7

以下是分项指标:

指标 2012年7月份指数 6月份指数 比上月

PMI 50.1 50.2 下降

生产指数 51.8 52 下降

新订单指数 49 49.2 下降

新出口订单指数 46.6 47.5 下降

积压订单指数 41.9 43.3 下降

产成品库存指数 48 52.3 下降

采购量指数 46.8 46.9 下降

进口指数 45 46.5 下降

购进价格指数 41 41.2 下降

原材料库存指数 48.5 48.2 上升

从业人员指数 49.5 49.7 下降

供应商配送时间指数49 49.1 下降(完)

更多细节,请点选中国物流与采购联合会网站 (www.chinawuliu.com.cn)

--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良

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