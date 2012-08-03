中国7月官方非制造业PMI降至55.6--国家统计局

路透北京8月3日电---中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五公布,中国7月非制造业商务活动指数降至55.6;上月为56.7.

稍晚本地时间10:30,汇丰亦将公布7月中国服务业PMI.

作为宏观经济先行指标,周三出炉的中国官方制造业PMI仍在荣枯线上方,汇丰PMI则创下三个月高点,制造业筑底企稳的迹象进一步显现.尤其占据中国经济半壁江山的中小企业经营活动有明显改善,更加令人鼓舞.

中国非制造业PMI指数体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成.

非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

2012/7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011/12月 11月 10月 9月 8月 7月

非制造业PMI 55.6 56.7 55.2 56.1 58.0 57.3 55.7 56.3 55.9 55.5 55.8 57.1 57.3

注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴於非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整後的非制造业PMI分类指数.(完)

--发稿 乔艳红; 审校 张喜良

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