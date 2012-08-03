中国7月官方非制造业PMI降至55.6--国家统计局

永达汽车与一嗨租车战略合作 二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透北京8月3日电---中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五公布,中国7月非制造业商务活动指数降至55.6;上月为56.7.
稍晚本地时间10:30,汇丰亦将公布7月中国服务业PMI.
作为宏观经济先行指标,周三出炉的中国官方制造业PMI仍在荣枯线上方,汇丰PMI则创下三个月高点,制造业筑底企稳的迹象进一步显现.尤其占据中国经济半壁江山的中小企业经营活动有明显改善,更加令人鼓舞.
中国非制造业PMI指数体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成.
非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
2012/7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011/12月 11月 10月 9月 8月 7月
非制造业PMI 55.6 56.7 55.2 56.1 58.0 57.3 55.7 56.3 55.9 55.5 55.8 57.1 57.3
注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴於非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整後的非制造业PMI分类指数.(完)
--发稿 乔艳红; 审校 张喜良
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